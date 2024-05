Oggi taglio del nastro per la nuova sede Pd

Oggi alle 18 il Pd inaugura la sua nuova "casa" in via Colombo 7g e lo fa alla presenza del segretario regionale Emiliano Fossi. "Questa nuova sede, in quella che è stata la sede di una storica attività di Follonica in via Colombo, rappresenta un importante passo avanti per il nostro partito, poiché ci consente di avere un punto centrale dove poter svolgere le nostre attività e essere più vicini ai cittadini e alle cittadine di Follonica – dice la segretaria del Pd di Follonica Mirjam Giorgieri – potendo contare su un punto così facilmente raggiungibile. Abbiamo lasciato la sede di via Portogallo, non senza un po’ di emozione per tutti i ricordi e per la storia politica che essa ha saputo accogliere, ma siamo, consapevoli che la nuova sede ci permette di poter accogliere tutti senza barriere architettoniche e di avere una maggiore visibilità".