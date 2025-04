"Ora rafforzare il ruolo rivestito dagli enti locali"

GROSSETOIl Partito democratico accoglie con favore il rinnovo del consiglio di amministrazione di Acquedotto del Fiora spa, "che segna l’inizio di una fase nuova, improntata a una governance più attenta al dialogo con i territori e alle esigenze delle comunità locali". Il gruppo dem esprime dunque consensi e fa le sue proposte, esprimendosi sul confronto svolto nelle scorse settimane con gli amministratori grossetani che ha permesso di definire in modo condiviso alcune priorità strategiche che, auspica il Pd, possano orientare il lavoro del nuovo Cda nei prossimi anni. "Tra queste - spiegano - un’attenzione particolare va posta al tema delle tariffe, che dovranno essere definite con equilibrio, tenendo conto del contesto socio-economico attuale e del fatto che AdF registra ogni anno risultati economici positivi. In questo senso, riteniamo importante contenere ogni ipotesi di aumento, valorizzando soluzioni che garantiscano la sostenibilità del servizio senza gravare eccessivamente su famiglie e imprese. Un altro ambito centrale è rappresentato dalla corretta gestione e valorizzazione degli acquedotti consortili, che in molte zone del territorio rappresentano l’unica modalità di accesso all’acqua potabile. Il Pd si impegna a promuovere, nel rispetto delle normative vigenti, una riflessione sulle condizioni attualmente applicate, affinché anche queste realtà possano beneficiare di criteri più equi e coerenti con il principio della parità di trattamento tra utenti". Il segretario provinciale del Pd di Grosseto Giacomo Termine (foto) spiega anche che il Pd "sostiene con convinzione la necessità di rafforzare il ruolo degli enti locali all’interno della governance".