Opere pubbliche, via al piano. Marconi: "Variazione approvata"

Il Consiglio comunale ha approvato la variazione al Piano triennale delle opere pubbliche e la delibera ad esso collegata, sulla variazione al bilancio di previsione 2024-2026. "Si tratta di un passaggio fondamentale – dice la sindaca Irene Marconi – per poter procedere nel percorso che abbiamo avviato di realizzazione di tutta una serie di progetti rilevanti per la comunità, che richiederanno corposi investimenti. Abbiamo infatti inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche interventi strategici, che caratterizzeranno i prossimi 5 anni, e con i quali stiamo già partecipando a diversi bandi, che ci consentiranno di ottenere le risorse necessarie a realizzarli". "Tra i progetti inseriti - prosegue Irene Marconi – ci sono i due edifici scolastici, quello della frazione di Prata che è arrivato ad un livello di progettazione definitiva e quello di Valpiana che è ad un livello di progettazione ancora più avanzata, perché stiamo lavorando al progetto esecutivo. Un’altra opera pubblica strategica riguarda il restauro e la valorizzazione delle mura civiche di Massa Marittima, un intervento che è stato diviso in tre stralci funzionali, in modo da accedere a diversi bandi regionali che sono aperti proprio in queste settimane. Sulla Strategia Nazionale per le Aree Interne, abbiamo richiesto il finanziamento dei primi due lotti del progetto per il rifacimento della pavimentazione di piazza Garibaldi e via Ximenes, e il progetto di efficientamento energetico degli edifici pubblici. Nella delibera di variazione abbiamo inserito anche il progetto di tutela della biodiversità e delle acque che riguarda il Lago dell’Accesa, per il quale, sulla Strategia delle Aree Interne è previsto un finanziamento di 500mila euro. Infine abbiamo inserito il progetto per la realizzazione del Memoriale di Niccioleta".