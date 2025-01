Opere all’asta per il progetto dell’Abio

Si inaugura oggi alle 17 nel Polo culturale Le Clarisse la mostra dedicata al progetto di Abio. Fondazione Grosseto Cultura per sostenere l’associazione ha organizzato un’iniziativa che coinvolge adesso il Polo culturale Le Clarisse e nei prossimi mesi il Museo di storia naturale. L’impegno dei musei di Fondazione rientra nell’ambito del progetto di Abio "Il bambino al centro" che prevede un’importante opera di umanizzazione pittorica dei reparti di Pediatria e di Neonatologia dell’ospedale Misericordia di Grosseto, e che ha come obiettivo quello di porre "al centro" il benessere del bambino e della famiglia.

"Siamo onorati – spiega il presidente dell’associazione, Stefania Guarrera (nella foto) – che Fondazione Grosseto Cultura abbia scelto di supportare il nostro progetto. Ringrazio gli artisti e i collezionisti che hanno messo a disposizione le opere che saranno oggetto dell’asta e tutti gli studenti che hanno partecipato realizzando la propria opera".

Anche dal Comune arriva il sostegno all’iniziativa. "Siamo felici e orgogliosi di sostenere il progetto che porta un cambiamento importante nei reparti pediatrici dell’ospedale Misericordia – commentano il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Sociale Maria Chiara Vazzano –. L’arte, in questo caso, diventa uno strumento potente per rendere più umano e vivibile l’ospedale, e l’asta benefica che accompagna la mostra è un’opportunità per tutti noi di dare il nostro contributo concreto".

L’esposizione, che durerà un mese, comprende opere di artisti e collezionisti e degli studenti delle scuole primarie grossetane messe a disposizione per un’asta benefica i cui fondi saranno destinati a finanziare il progetto dell’associazione.