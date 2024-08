"Opera & Wine" all’Andana Resort. Lirica con Parra e Rocchi, poi buffet

"Opera & Wine", il progetto culturale nato nel 2023 dalla collaborazione tra Toscana Arte Opera, L’Andana Resort e Tenuta La Badiola, domani alle 18.30 rinnoverà l’appuntamento con un concerto di arie d’opera a cui seguirà un buffet preparato dallo chef dell’Andana Resort, accompagnato dai vini della Cantina Acquagiusta. Nella cornice della Tenuta La Badiola la soprano Simona Parra (nella foto), accompagnata dal tenore Claudio Rocchi e dalla pianista Anna Cognetta, eseguirà un programma in cui all’omaggio al maestro Giacomo Puccini si aggiungeranno le arie di Verdi, Bizet e Rossini, con i temi più belli tratti da Traviata, Carmen , Butterfly, Bohême, Turandot, Gianni Schicchi. Presenta "Opera & Wine" la giornalista Fabiola Favilli.

Simona Parra è diplomata in canto classico e perfezionata nelle Fondazioni Teatri Veneto di Treviso e Teatro Puccini di Torre del Lago, collabora con il Teatro alla Scala, il Teatro La Fenice e l’Opera di Montecarlo. Claudio Rocchi, allievo del maestro Luciano Pavarotti, da oltre 25 anni si esibisce in concerti in tutta Europa; Anna Cognetta ha conseguito il Diploma Accademico di secondo livello al Conservatorio di S.Cecilia è maestro collaboratore nei i teatri Goldoni di Livorno, Verdi di Pisa, del Giglio di Lucca e del Maggio Musicale Fiorentino di Firenze. E’ professore d’Orchestra nell’Orchestra della Toscana. Al termine, aperitivo con i vini Acquagiusta ed i prodotti del territorio.

Il costo dell’evento è di 100 euro a persona, con uno sconto per i residenti nel comune di Castiglione della Pescaia. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al numero 0564 - 944919 oppure inviare una mail all’indirizzo [email protected]