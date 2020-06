Grosseto, 11 giugno 2020 - E' tornata in carcere Sonia Santi, 34enne originaria di Cecina (Livorno), in seguito a un provvedimento emesso dalla procura di Grossetoe. Santi nell'estate scorsa fu arrestata, insieme a Mirko Meozzi, di Massa Marittima ( Grosseto), con l'accusa di essere come responsabile dell'omicidio del 20enne marocchino Jarmouni Bouazza e il tentato omicidio del connazionale El Jamouni Rahal, avvenuti la notte il 12 agosto 2019 nell'ambito dello spaccio di stupefacenti nei boschi di Filare di Gavorrano. I due furono arrestati dopo pochi giorni di serrate indagini. La Santi era stata poi scarcerata, dopo tre settimane di detenzione, con un provvedimento del tribunale del Riesame.

A questo provvedimento la procura aveva fatto ricorso in Cassazione. La Corte, accogliendo le motivazioni della procura ha annullato il provvedimento del riesame, restituendo gli atti allo stesso Riesame. La decisione di fatto conferma l'ordinanza di custodia cautelare del gip nei confronti della Santi. La donna è tornata in carcere a Firenze.