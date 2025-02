Omaggio a Dante ’100 canti’ arriva oggi in città

GROSSETOArriva in città il progetto ’100 Canti’ per Grosseto, ideato dall’associazione Culter con il sostegno della Fondazione Cr Firenze e del Comune di Grosseto. Una grande performance popolare che partirà questa mattina alle 10, in cui tutti i partecipanti saranno protagonisti con i canti della Divina Commedia, che per l’occasione verranno letti in più di 15 lingue. Saranno 334 i cantori e le cantrici che insieme daranno voce alla poesia di Dante, leggendo di seguito tutti i 100 canti alternandosi nella lettura dell’intero poema, che per questa sua prima edizione cittadina è ospitata in alcuni degli spazi più suggestivi della città. Si partirà alle 10 nell’Aula Magna della Biblioteca Chelliana. Angela Amante, assessore all’Istruzione del Comune di Grosseto, darà il via con la lettura del I Canto dell’Inferno; dalle 10,30 inizierà la maratona: nel Museo Diocesano all’interno del Museo Archeologico le cantrici e i cantori leggeranno i canti dell’Inferno, nella Chiesa dei Bigi nel Polo culturale Le Clarisse quelli del Purgatorio, le terzine della Cantica del Paradiso nella Sala Friuli del Convento di San Francesco. La lettura delle tre cantiche si svolgerà in simultanea e senza interruzione. "100 Canti" si concluderà con il gran finale della lettura corale del XXXIII Canto del Paradiso (alle 16) nel Duomo di Grosseto, declamato da tutti i partecipanti. Ospiti la Società Filarmonica Città di Grosseto, che dalle 11 si esibirà in una performance itinerante per le strade del centro storico della città, e la Società Corale Giacomo Puccini, che darà un’inedita veste musicale a uno dei canti. Saranno allestiti nella sede della Società Dante Alighieri di Grosseto (via Vinzaglio 25) un punto informazioni per il pubblico e un leggio aperto da cui leggere e condividere pubblicamente il proprio canto preferito, senza necessità di iscrizione. Un appuntamento che ha già toccato altre città in Toscana e che a Grosseto ha coinvolto 20 classi degli istituti scolastici, le operatrici, gli operatori e gli ospiti della Fondazione Il Sole, Cooperativa Solidarietà è Crescita, bambini, operatrici e suore dell’Istituto Santa Elisabetta, un gruppo di rapper della scuola di musica Rockland, studenti e studentesse del Cpia e appassionati da tutta Italia.