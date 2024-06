Olimpiadi Scolastiche, fantastica chiusura dell’anno per i ragazzi

Bella esperienza per i giovani studenti del promontorio con le Olimpiadi Scolastiche di Monte Argentario. Nei giorni scorsi al palazzetto dello sport del Pispino a Porto Santo Stefano, alla presenza della dirigente scolastica Laura Valenza, di tutto il corpo docente delle classi quarte e quinte e dei genitori degli alunni, si sono svolte le Olimpiadi Scolastiche dell’Istituto Monte Argentario. La manifestazione, organizzata durante le normali ore curriculari dall’insegnante di educazione motoria Sara Buzzelli, si è aperta sulle note dell’inno di Mameli con la sfilata delle classi, dei tedofori e l’accensione simbolica della fiamma Olimpica. I giovani atleti si sono esibiti in coreografie a corpo libero, con esercizi di preacrobatica, al nastro e piccoli attrezzi, il tutto con accompagnamento musicale. Si sono cimentati anche in giochi di squadra, tornei di pallavolo e percorsi di agilità, che hanno messo in evidenza il lavoro scolastico dedicato all’educazione motoria dei bambini e all’inclusione. C’è stato anche il tempo per un simpatico quanto educativo flashmob ideato per il progetto scolastico dedicato all’educazione contro il bullismo, eseguito magistralmente dalla classi quinte. Durante la manifestazione il palazzetto dello sport ha riecheggiato di grida gioiose, canti e balli da parte dei partecipanti, mentre tutti sono stati premiati con una medaglia, ricordo di questo giorno speciale. Una bella giornata a chiusura dell’anno scolastico durante la quale i giovani alunni sono stati protagonisti non solo come atleti, ma anche come giudici di gara, arbitri, presentatori e tedofori. I ragazzi sono stati anche immortalati in una foto che ritrae un momento iniziale della manifestazione, quando si sono composti nel palazzetto per formare la scritta Olimpiadi. Un tema che, tra l’altro, sul promontorio è molto sentito: la conterranea Ambra Sabatini sarà infatti portabandiera alle prossime paralimpiadi, un vero orgoglio per tutti gli abitanti dell’Argentario.

a.c.