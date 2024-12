"Ogni giorno al fianco delle imprese associate"

"E’ proprio nei momenti di criticità generale e collettiva come quello che stiamo attraversando che si percepisce l’importanza di avere al fianco un’associazione di riferimento solida, professionale e autorevole. La Confcommercio fra pochi giorni, nel 2025, taglierà il traguardo degli 80 anni di vita durante la quale, ogni giorno, giorno dopo giorno, è sempre rimasta al fianco delle imprese associate. In mezzo a qualsiasi tempesta". E’ stato questo il messaggio che il presidente Giulio Gennari e la direttrice Gabriella Orlando hanno sottolineato durante la seconda edizione della "Festa del commercio", che nella stessa conviviale ha messo insieme l’occasione per lo scambio degli auguri e la giusta vetrina per la consegna dei riconoscimenti agli imprenditori che, ognuno per un merito particolare, rappresentano un modello virtuoso. Un appuntamento che si è svolto a Castiglione, nel locale "Casty", al quale ha preso parte anche la sindaca Elena Nappi, e che – grazie all’iniziativa e alla sensibilità dei vertici provinciali di Confcommercio – ha dato spazio anche alla solidarietà. Ai partecipanti alla serata, infatti, sono state donate le bottiglie della produzione speciale di "Roggiano Docg" che la Cantina dei Vignaioli di Scansano ha preparato per "TuttiaTeatro", l’associazione grossetana che grazie al lavoro dei suoi volontari organizza corsi di teatro per ragazzi con disabilità. Bottiglie che hanno un’etichetta particolare (disegnata dagli stessi ragazzi di TuttiaTeatro) che sono disponibili nel supermercati Conad di Grosseto oppure ordinabili direttamente negli shop della Cantina del Morellino di Scansano (nella rivendita fisica oppure on line). Gennari e Orlando hanno invitato Giacomo Mantiglioni, componente del consiglio dell’associazione "TuttiaTeatro", che ha potuto così illustrare l’attività svolta con i ragazzi diversamente abili in un progetto di vera integrazione. Una bella serata, dove è emerso in maniera forte il legame che unisce Confcommercio con il territorio e la fiducia che le imprese ripongono nella stessa associazione, elementi sottolineati non solo dalle parole del presidente e della direttrice, ma anche da quelle spese dagli imprenditori presenti. Molto significativa, poi, è stata la consegna dei riconoscimenti. Premiato Danilo Ceccarelli (socio storico dal 1978, componente del direttivo Confcommercio e presidente provinciale Fipe,) "per il suo costante impegno e la sua dedizione al settore dei Pubblici esercizi" che "ha contribuito in modo significativo all’innalzamento della qualità dei servizi all’accoglienza e allo sviluppo del turismo sul territorio". La trattoria "La Bersagliera" di Orbetello è stata premiata "per aver saputo preservare e valorizzare la tradizione familiare, con il passaggio generazionale da Raffaella Ogliari e Italo Fantaccini ai figli Fabrizio e Claudia Fantaccini" e poi anche le Farmacie Severi "per aver saputo mantenere viva, nel corso di cinque generazioni, una tradizione familiare nata nel 1879, che continua a rappresentare un punto di riferimento fondamentale per la Maremma e per la salute dei suoi cittadini". Stesso riconoscimento all’Osteria enogastronomia Marrini di Follonica "per aver saputo mantenere viva e sviluppare la tradizione familiare iniziata nel 1937 da Ilia Checchi" e che "con il passaggio di testimone al figlio Renzo ha ampliato l’attività introducendo la pasta fresca e la gastronomia, mentre oggi, sotto la guida della nipote Liliana, l’osteria è diventata anche un ristorante ed enoteca di successo". Premio all’impresa grossetana di Paolo Pasqui "per aver saputo diventare un punto di riferimento per i grossetani in oltre 50 anni di attività, offrendo non solo servizi di autolavaggio e rifornimento carburante, ma anche un buon caffè, sempre con il sorriso". Riconoscimento anche all’Autocenter della famiglia Chechi "nata nel 1992 a Follonica dalla passione di Mario Chechi per il mondo delle 4 ruote" e "quattro anni dopo, arriva l’apertura della succursale di Grosseto" e "dal 2012 pioniera per la commercializzazione delle auto elettriche".