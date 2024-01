Offese alla Polizia municipale durante un controllo. Imprenditore risarcisce gli agenti e il Comune

Aveva organizzato una festa, con la musica che suonava all’esterno dello stabilimento, in un bagnetto a Marina di Grosseto durante una calda serata estiva: ma il volume della musica era stato ritenuto troppo alto dagli abitanti delle case che si affacciano sul lungomare ed era intervenuta la Polizia municipale per fermare quella che era una festa. La vicenda risale all’agosto del 2022: l’imprenditore, proprietario dello stabilimento, fu denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e dovrà pagare 950 euro di risarcimento. L’uomo, assistito dall’avvocato Martellucci, ha deciso di risarcire gli agenti (che erano stati offesi dall’uomo quando erano andati a dirgli di abbassare la musica) e il Comune di Grosseto, versando quanto dovuto, per chiudere il procedimento penale