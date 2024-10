"Non volevo ignorare gli sforzi di chi ci ha preceduto"

Non si è fatta attendere la risposta dell’assessora alla cultura, Stefania Turini (nella foto), alle recenti critiche mosse dall’opposizione riguardo la sua affermazione durante la presentazione dell’evento "Progetto Legalità". L’opposizione aveva infatti criticato Stefania Turini per aver affermato come l’evento fosse "il primo dedicato alla legalità". Secondo la minoranza, tali dichiarazioni avrebbero sminuito le precedenti iniziative sul tema, organnizzate dalle amministrazioni passate e dalle associazioni locali. Stefania Turini ci ha tenuto a chiarire il significato del suo intervento e rimarcare la sua riconoscenza nei confronti della precedente amministrazione: "Ho riletto le mie parole durante la conferenza – puntualizza l’assessora –. Non era mia intenzione ignorare gli sforzi della precedente amministrazione. Intendevo dire che una giornata con questo tipo di organizzazione non c’è mai stata a Follonica e non che in città non è mai stato fatto niente per la legalità. Un programma del tutto nuovo con la mattina dedicata alle classi, il pomeriggio alla popolazione e probabilmente una manifestazione al teatro in seguito alla cena con l’avvocato e ex magistrato Ingroia. Sono stata un insegnate per 42 anni e so benissimo quello che è stato fatto dalla precedente amministrazione, a cui ho sempre partecipato attivamente".