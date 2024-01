Non avere timore della paura

In una lunga intervista rilasciata al nostro giornale, don Enzo Capitani, direttore della Caritas, ha detto, senza tanti giri di parola, che Grosseto, la sua città, è sempre più pervasa dalla paura. E il giorno dopo, da una nostra inchiesta, è emerso che la maggior parte dei grossetani, sia anziani che giovani, dice di aver paura di girare la notte, e non solo, per certi quartieri e che si sentirebbe più tranquilla con la presenza in strada dell’esercito. E se è vero che come dice don Abbondio "il coraggio, uno, se non ce l’ha, mica se lo può dare", è altrettanto vero che non bisogna avere paura di avere paura, ed educandoci al rispetto dell’altro, forse, possiamo sconfiggerla.