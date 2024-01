"No ai tagli a Radiologia"

"Non accetteremo altri tagli al nostro presidio ospedaliero" questa la presa di posizione del sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, e dell’assessore alla sanità Silvia Magi dopo l’intesificarsi delle notizie riguardanti un imminente taglio al personale di Radiologia del S. Giovanni di Dio. Dura presa di posizione da parte degli amministratori lagunari dopo la pubblicazione di notizie riguardanti il reparto di Radiologia, che danno per certo un imminente taglio al turno di notte del medico radiologo e per cui, a partire da lunedì 8, sarebbe garantita solo la presenza del tecnico e le diagnosi sarebbero effettuate soltanto con il sistema di telemedicina: "Notizie veramente preoccupanti – aggiungono sindaco e assessore – particolarmente dopo la visita del presidente Giani che, non più tardi del 27 dicembre, aveva pubblicamente garantito che non ci sarebbero stati tagli ai servizi del nostro ospedale".

M.C.