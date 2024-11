Nella piazza di S. Quirico un defibrillatore grazie all’Avis di Sorano

L’Avis comunale di Sorano si conferma un punto di riferimento per tutta la comunità soranese. Infatti, proprio l’associazione dei donatori di sangue e plasma, ha inteso donare al paese di San Quirico un modernissimo defibrillatore, che è stato posizionato nella piazza principale. "Questa collocazione strategica – spiega il presidente di Avis Sorano, Claudio Franci – in un luogo di aggregazione sociale, garantirà un accesso rapido in caso di emergenza. Avere prontamente a disposizione un dispositivo come questo può fare la differenza".