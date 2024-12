Natale a Scarlino: eventi e tradizione per tutta la comunità

Il Comune di Scarlino si prepara a celebrare il Natale con un calendario di eventi che unisce tradizione, divertimento e spirito di comunità. Da venerdì a domenica 5 gennaio, il borgo e le sue frazioni si animeranno con laboratori, concerti, spettacoli e tante sorprese per tutte le età.

Oltre al programma di eventi, tutti gratuiti quelli organizzati dall’Amministrazione e dalla Pro Scarlino, torna nel 2024, il contest dedicato ai presepi: gli scarlinesi potranno scattare una foto al loro presepe e inviarla entro la mezzanotte del 23 dicembre all’indirizzo [email protected] o via messaggio alla pagina Facebook del Comune di Scarlino. Le immagini saranno pubblicate la vigilia e sarà possibile votare con un like sotto l’immagine il proprio presepe preferito entro la mezzanotte del 6 gennaio.

Si comincia venerdì con un laboratorio natalizio per bambini e una merenda in Sala consiliare (piazza Garibaldi, Scarlino) alle 16. Sabato 14 sarà una giornata speciale nel centro storico: alle 15.30, Scarlinopolis presenta "Scarlinopolesi a veglia…per Natale. Racconti, proverbi e modi di dire di Scarlino". Alle 17, in piazza Garibaldi, la festa continua con l’accensione dell’Albero di Natale e il concerto con Valentina Toni quartet "Winter songs: a tribute to american christmas classics", seguiti dalla tradizionale tombola al Circolo Arci alle 21.

Venerdì 20 dicembre, torna un classico delle feste, la Panfortata al Circolo Arci di Scarlino alle ore 21, con ricchi premi per i partecipanti, mentre sabato 21 dicembre, la musica diventa protagonista con il concerto di Stefano Cocco Cantini (sax) e Simone Zanchini (fisarmonica) nella chiesa di San Donato alle 18, seguito da una nuova serata di tombola al Circolo Arci alle 21.

Domenica 22 dicembre sarà una giornata ricca di eventi: al mattino, alle 10, verrà inaugurato il presepe nella Chiesa di San Donato (Scarlino), mentre nel pomeriggio, alle 16 al Puntone (sala Auser) andrà in scena lo spettacolo della compagnia "I Teatranti" con "Le sorelle Alzheimer", e subito dopo Scarlino Scalo, dalle 17.30 alle 21.30, ospiterà la grande Festa di Natale.

La vigilia di Natale, martedì 24 dicembre, Babbo Natale arriverà nel centro storico alle ore 15 per portare gioia e doni ai più piccoli.