Nasce il ’Museo Caravaggio’. Storia e cultura di Porto Ercole. L’annuncio dell’assessore Orsini

All’asilo Ricasoli un "Museo Caravaggio" sulla storia e sulla cultura di Porto Ercole. Lo ha annunciato ieri mattina in Consiglio comunale l’assessore al turismo, al commercio e alla cultura Chiara Orsini, durante la discussione sulla presentazione del Dup, lo strumento che permette l’attività di guida strategica e operativa degli enti locali. Prima della discussione, all’inizio della seduta è stato inoltre presentato il nuovo ingresso, per ora temporaneo, di Mirella Cavuoto, già segretario del Comune di Manciano e adesso anche del Comune di Monte Argentario. Dopo la spiegazione del documento da parte dell’assessore al bilancio Silvano Scotto, la consigliera di minoranza Priscilla Schiano Schiano si è augurata che "le intenzioni dell’amministrazione corrispondano ai fatti e non siano solo chiacchiere", chiedendo cosa la giunta intenda fare in futuro". "In ambito culturale – ha spiegato l’assessore Chiara Orsini – prevediamo la ristrutturazione di alcuni beni di interesse artistico, come i lavori strutturali che verranno fatti alla Fortezza Spagnola di Porto Santo Stefano e l’apertura delle cisterne, di cui abbiamo messo in sicurezza la parte esterna. E stiamo prevedendo nuovi percorsi museali, facendo capo sempre alla Fortezza Spagnola, a Forte Stella e il museo del Caravaggio, inserendo il borgo di Porto Ercole in un percorso guidato. Vorremmo fare un museo civico alla Fortezza Spagnola che racconti qualcosa del territorio, abbiamo già dato incarico a un professionista del settore. Vorremmo ristrutturare anche le vecchie pile. Sul Forte Stella stiamo lavorando all’acquisizione, per poter così organizzare mostre permanenti e attività. Stiamo lavorando con la Regione con una serie di progetti di sensibilizzazione alla rigenerazione urbana. Inoltre possiamo pensare a una ricollocazione della biblioteca di Porto Santo Stefano, stiamo studiando su come intervenire". E all’ex asilo Ricasoli riprende corpo un museo dedicato al Caravaggio, ma con delle variazioni.

"L’obiettivo sul museo Caravaggio – ha proseguito Orsini – è di creare un contenitore dove esporre reperti e riproduzioni di opere che raccontino la storia di Porto Ercole, come l’assedio del Vasari, l’affresco dell’Abazia delle Tre Fontane di Roma, le foto d’epoca del paese e dei suoi abitanti. Un luogo dove contestualizzare la figura del Caravaggio e dove esporre le riproduzioni di quadri e della storia".

Andrea Capitani