Movimento Donne Confartigianato: "Identità Etrusca", convegno e mostra

Si chiama "Identità Etrusca. L’arte dell’oro etrusco" l’evento promosso dal Movimento Donne Impresa di Confartigianato che si svolgerà oggi suddiviso in due momenti: un convegno la mattina all’interno della sala Marraccini di Banca Tema e nel pomeriggio l’inaugurazione della mostra "L’oreficeria etrusca" nelle creazioni di Gianni Trilli e Aldo Ferdinandi al Museo archeologico.

"L’evento si inserisce nel percorso avviato dal Movimento Donne Impresa per la valorizzazione dell’identità etrusca del nostro territorio – afferma la presidente Stella Bevilotti –. Nel 2019 con la stessa finalità il Movimento ha organizzato un’iniziativa al Magma di Follonica dedicata alla Donna Etrusca e nel 2023 a Pitigliano in occasione di Arcobaleno d’estate de La Nazione. Siamo partite dalla consapevolezza che le radici di una popolazione sono un elemento fondamentale della sua identità e riconoscerle è essenziale per valorizzarle".

Appuntamento alle 10 con il convegno al quale interverranno Simona Rafanelli (direttrice del Muvet), Anna Maria Gabriella Cartella (maestra orafa), Paola Spaziani e Osvaldo Barbetti (esperti del Maam), Elisa Guidi (Artex), Gianni Trilli (nella foto, maestro orafo), Manuel Carbonara e Fabio Calabrese del Nucleo di Polizia Economico-finanziaria della Guardia di finanza di Roma, Antonella De Felice insegnante del Liceo Artistico Bianciardi.

L’evento proseguirà alle 17.30 con l’inaugurazione della mostra al Maam.

"Per il Museo – commenta il dierttore scientifico Luca Giannini – è stato un piacere raccogliere l’invito e mettere le nostre forze al servizio di una giornata dedicata al mondo etrusco e all’artigianato".