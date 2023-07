Monte Argentario, uomo trovato morto nel bosco

Grosseto, 20 luglio 2023 – Dramma a Porto Santo Stefano, nel comune di Monte Argentario. Un uomo di 56 anni è stato trovato morto in un sentiero nel bosco in località Pozzarello.

Ignote al momento le cause del decesso. In base alle prime informazioni, sembra che l’uomo fosse uscito per andare a fare una passeggiata. Forse un malore potrebbe essergli stato fatale.

L’allarme sulla scomparsa era scattato nel pomeriggio. Immediate le ricerche da parte dei carabinieri fino al ritrovamento del corpo nel sentiero. Sul posto è intervenuta anche la Misericordia di Porto Santo Stefano, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.