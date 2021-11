Cinigiano (Grosseto), 23 novembre 2021 - Incidente mortale durante una battuta di caccia a Cinigiano, in provincia di Grosseto. A perdere la vita è stato un uomo di 61 anni, colpito - forse di rimbalzo - dal colpo partito dal fucile di un compagno di battuta al cinghiale.

L'incidente è avvenuto questa mattina; ci sono accertamenti in corso, che oltretutto dovranno chiarire se i due potessero cacciare in quell'area. Sembra infatti che l'incidente sia avvenuto in area non venatoria. Le indagini sono condotte dai carabinieri, intervenuti sul posto insieme al 118.