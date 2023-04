Monteverro Un bianco da premio

CAPALBIO

Una grande riconferma di qualità per la Cantina Monteverro di Capalbio che con il suo Chardonnay 2020 si è aggiudicata l’inserimento all’interno della rinomata guida 5StarWines – the Book 2024 nella categoria "Miglior vino biologico bianco".

Il requisito essenziale per farne parte è aver ottenuto un punteggio di almeno 90100 in seguito alla degustazione alla cieca da parte della giuria internazionale dell’evento: circa 70 esperti – scelti tra Master of Wine, Master of Sommelier, diplomati Wset, Italian Wine Ambassador e Expert certificati dalla Vinitaly International Academy, enologi e giornalisti – hanno esaminato, commentato e valutato le 2269 referenze iscritte – per la maggior parte vini bianchi – , premiandone poi 733.

Il vino della Cantina Monteverro ha ottenuto 94100 e il suo Chardonnay 2020 nell’elite dei bianchi più apprezzati. "Questo riconoscimento è per noi motivo di grande orgoglio, è un’ulteriore conferma della qualità della nostra etichetta – dicono i rappresentanti della Cantina –. Da sempre usiamo tecniche di viticoltura sostenibile e lavoriamo solo con le migliori uve per creare vini che riflettono il terroir e la personalità della regione".

La premiazione si è tenuta all’interno di Vinitaly, negli spazi wine2digital del PalaExpo. A consegnare il premio a Matthieu Taunay, enologo di Monteverro, Stevie Kim, managing director di Vinitaly International.