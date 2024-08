Monologo nell’Anfiteatro del Leccio. Benvenuti e le "pillole" di una vita

CAPALBIO

"Pillole di me. Memorie comiche". E’ questo il titolo dello spettacolo che Alessandro Benvenuti porterà sul palco dell’Anfiteatro del Leccio, a Capalbio, sabato alle 21.45. Uno show certamente per sorridere ma – come Benvenuti è abituato a fare – anche con aspetti più profondi pronti a dare spunti di rilfessione.

"Un po’ di robe comiche – dice lo stesso Benvenuti presentando il suo monologo –, un po’ recitate, un po’ lette, per raccontare a quelle orecchie che vorranno ascoltarmi, il mio divertimento nel vivere una vita sul filo di una comicità condensata in pillole salvifiche che proteggono il cervello e la sua cugina Anima, dal brutto che l’esistenza ogni giorno ci propone con sadico entusiasmo, senza che nessuno le abbia minimamente chiesto niente. Avrei potuto scrivere ’cavalli di battaglia’. Molti colleghi arrivando a proporre un recital di monologhi fra i più apprezzati della loro carriera, usano quella forma lì per spiegare che cosa andrà a vedere lo spettatore. Diciamo che di questi tempi però di ‘battaglie’ ce ne sono anche troppe nel mondo che alimentano stupide, feroci, quanto inutili guerre. Così ho optato per un titolo dal sapore un po’ medicamentoso: ’Pillole di me’, appunto. Niente di chimico, pastiglie fatte di erbe vispe e naturali cresciute negli orti di casa mia. Spero che almeno per una sera diano a chi vorrà inghiottirle un po’ di ascetico sollievo".

Domani alle 20, invece, Capalbio Scalo (in piazza Aldo Moro) si terrà la festa "Sogno di una notte di mezza estate", evento promosso dal gruppo parrocchiale #capalbiogiovani in collaborazione con Fondazione Capalbio e il Comune. Alle 20 si esibirà il coro di AltaVox Academy, mentre alle 21 si terrà "Trucco fluo"; alle 22 sarà la volta delle bolle di sapone in coppia, alle 22.30 lo "Spettacolo Led" e alle 23.30 ci sarà la "Cocomerata finale". Sarà possibile, inoltre, visitare la mostra fotografica "Capalbio dentro le mura", a cura di Nicola Cariati. L’animazione della serata è affidata a Jolly Blue e la musica a Dj Tonino Urtis.

A Borgo Carige, invece, al Nuovo Cinema Tirreno domenica è pervista una doppia proiezione. Alle 19 ci sarà "Inside out 2" e alle 21.30 "Tatami" di Nattiv ed Ebrahimi.