Monitor e arredi per l’oncologia del Sant’Andrea

Cinque carrelli ergonomici, un nuovo monitor per la misurazione parametri vitali, cinque pulsossimetri per il personale infermieristico, duecento zainetti con una copertina e una confezione di "capsule" con un messaggio positivo motivazionale diverso. È la donazione effettuata all’ospedale di Massa Marittima da Insieme in Rosa. "Una donazione resa possibile grazie al contributo di Conad Castiglione e della ditta Eurovinil di Grosseto – ha detto Donatella Guidi, presidente di Insieme in Rosa –. Siamo molto felici di poter fare questa donazione per l’ospedale di Massa Marittima. Già in passato avevamo fatto una donazione alla gastroenterologia e continuiamo il nostro impegno anche per gli ospedali periferici perché è giusto che anche nelle zone più lontane ci sia la possibilità di fare la chemioterapia".