Mlk Innovazione, in finale al Premio Cambiamenti

Venerdì 13, a Roma, è in programma la finale nazionale del Premio Cambiamenti promosso da Cna Nazionale e tra le 4 aziende innovative nel panorama regionale, Cna Toscana ha individuato anche l’impresa grossetana Mlk Innovazione. "Siamo molto orgogliosi – dichiara Michele Agostini, presidente dei Giovani imprenditori di Cna Grosseto – che una delle nostre imprese si contenda il titolo nazionale. È la dimostrazione che il nostro territorio sa dare vita a idee innovative e portare avanti progetti che sono legati a principi forti, come la tutela dell’ambiente e la mobilità sostenibile". La fase delle candidature si è conclusa il 30 settembre e le aziende che hanno aderito in tutta la Toscana sono state ben 219 sulle 1007 totali, rendendo la regione una di quelle con il maggior numero di adesioni. 21, le imprese finaliste regionali e, tra queste è emersa nella prime quattro la Mlk Innovazione, start-up titolare di un brevetto per un particolare sistema di costruzione e laminazione del legno per la realizzazione, mediante sistemi digitali Cad/Cam e macchine Cnc, di telaistica per la mobilità sostenibile. Il Premio Cambiamenti, giunto all’ottava edizione ha l’obiettivo di scoprire, premiare e sostenere le migliori imprese italiane nate negli ultimi quattro anni, che hanno saputo riscoprire le tradizioni, promuovere il proprio territorio e la comunità, innovare prodotti/processi e costruire il futuro, legando il made in Italy col digitale e l’innovazione. In palio un premio in denaro, da 20mila euro, e una serie di altre opportunità per favorire la crescita e lo sviluppo della propria attività. L’obiettivo di Mlk Innovazione è quello di realizzare telai per il settore del ciclismo e, più in generale, per mezzi come cicli e quadricicli leggeri. Le invenzioni brevettate, inserite in una metodologia produttiva innovativa, hanno consentito di progettare delle architetture telaistiche in legno nuove, permettendo di usare questo materiale.