Mlk Innovazione. Idee di successo

C’è anche l’impresa grossetana Mlk Innovazione, tra le quattro aziende innovative individuate da Cna Toscana per partecipare alla finale nazionale del Premio Cambiamenti, in programma venerdì 13 a a Roma.

Il Premio Cambiamenti ha l’obiettivo di scoprire, premiare e sostenere le migliori imprese italiane nate negli ultimi quattro anni, che hanno saputo riscoprire le tradizioni, promuovere il proprio territorio e la comunità, innovare prodotti/processi e costruire il futuro, legando il made in Italy col digitale e l’innovazione. In palio un premio in denaro, da 20mila euro, e una serie di altre opportunità per favorire la crescita e lo sviluppo della propria attività.

"Siamo molto orgogliosi – dichiara Michele Agostini, presidente dei Giovani imprenditori di Cna Grosseto – che una delle nostre imprese si contenda il titolo nazionale. È la dimostrazione che il nostro territorio sa dare vita a idee innovative e portare avanti progetti che sono legati a principi forti, come la tutela dell’ambiente e la mobilità sostenibile".

La Mlk Innovazione è la start-up titolare di un brevetto per un particolare sistema di costruzione e laminazione del legno per la realizzazione, mediante sistemi digitali Cad/Cam e macchine Cnc, di telaistica per la mobilità sostenibile. L’obiettivo di Mlk Innovazione è quello di realizzare telai per il settore del ciclismo e, più in generale, per mezzi come cicli e quadricicli leggeri, dedicati alla logistica dell’ultimo miglio. La Mlk ha già realizzato, testato e collaudato un telaio per bici gravel commercializzato con il marchio Ornus (https:ornusbike.com).