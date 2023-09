Mister Abbate è tornato a casa

Allarme rientrato, ma tanta paura per Matteo Abbate, allenatore originario di Orbetello che domenica pomeriggio, durante la partita di Serie C tra Vicenza e Pergolettese, ha accusato un malore rendendo necessarie le tempestive cure e il successivo trasporto all’ospedale di Vicenza. È proprio la formazione da lui allenata a tranquillizzare tutti, con il tecnico della Pergolettese – ed ex giocatore professionista – che ha già fatto rientro a casa dopo i necessari controlli e gli esami, risultati per fortuna negativi. "Tutto ok per mister Matteo Abbate – si legge sulla pagina della società –. Gli esami a cui è stato sottoposto sono risultati tutti negativi. I medici, non riscontrando nessun motivo ostativo, lo hanno dimesso e sta rientrando alla propria abitazione".