Miss Toscana, assegnato l’ultimo titolo satellite: la fascia a Elisa Calandi

Grosseto, 22 agosto 2024 – È la fiorentina Elisa Calandi, studentessa di 19 anni, a vincere l’ultimo titolo toscano satellite prima dell’elezione di Miss Toscana 2024 nella finalissima di Castelfiorentino in programma il 1° settembre. Elisa Calandi ha vinto la fascia di Miss Rocchetta Bellezza Toscana 2024 nel corso della serata andata in scena ai Giardini del Bastione Garibaldi a Grosseto. Ha preceduto Margherita Antonini, 21 anni di Lucca mentre al terzo posto si è classificata Diletta Tarquini, 18 anni di Montepulciano (Siena). Quarta classificata Rebecca Ricetti, 24 anni di Cascina (Pisa) mentre al quinto posto si è classificata Elena Beezley 21 anni di Pisa che ha preceduto Ludovica Pieraccioni, 18 anni di Regnano Villa (Massa Carrara).

Foto di gruppo per le vincitrici di una fascia

La vincitrice Elisa Calandi è stata premiata da Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto, Andrea Bramerini, presidente Pro Loco Grosseto e da Simone Stoppa della Gioielleria Stoppa in corso Carducci a Grosseto, in rappresentanza di Miluna che ha omaggiato la vincitrice con un gioiello della nuova collezione Miluna. La seconda classificata Margherita Antonini è stata premiata da Morena Bigiarini, consigliere della Pro Loco Grosseto e da Stefano D’Errico, editore di Tv 9. L’emittente regionale con sede a Grosseto ha ripreso l’intero evento che verrà mandato in onda la prossima settimana. A condurre la serata sono stati Raffaello Zanieri e Moira Armini.

Ospite della serata Ilenia Garofalo, la ragazza grossetana che lo scorso anno a Salsomaggiore è stata eletta Miss Coraggio 2023. Ilenia ha voluto scrivere una lettera al compianto patron del concorso toscano Gerry Stefanelli, improvvisamente scomparso un anno fa.

Nel corso della serata sono state presentate alcune delle vincitrici degli altri titoli regionali satellite che, come Elisa Calandi che ha trionfato a Grosseto, sono già ammesse alle pre-finali nazionali di Miss Italia a Numana nelle Marche indipendentemente dall’esito della finalissima di Miss Toscana del 1° settembre a Castelfiorentino. Si tratta di Miss Framesi Toscana Ofelia Passaponti di Siena, Miss Sport Givova Giulia Guerriero di Pisa, Miss Granducato Alice Belli di Viareggio, Miss Miluna Carolina Cappa di Livorno, Miss Cinema Soele Coltelli di Vicarello (Livorno), Miss Sorriso Penelope Bonuccelli di Viareggio. A loro vanno aggiunte Miss Eleganza Giulia Gonfiantini di Prato e Carolina Soleti Miss Isola d’Elba a Capoliveri.

Le coreografie dei ballerini della scuola “Bulli & pupe” di Grosseto hanno allietato la serata. Questa la composizione della giuria che ha emesso i verdetti: Antonfrancesco Vivarelli Colonna sindaco di Grosseto (presidente), Andrea Bramerini presidente della Pro Loco Grosseto (segretario), Morena Bigiarini, Stefano D’Errico, Alessandra Pellegrini, Rita Gozzi, Simone Stoppa, Anna Bonelli, Lorenzo Lauretano. Un ringraziamento da parte di Syriostar, concessionaria del concorso di Miss Italia per la Toscana, va alla Pro Loco di Grosseto, al presidente Andrea Bramerini, a tutto il consiglio e a tutti gli sponsor, oltre naturalmente all’amministrazione comunale di Grosseto che ha concesso il patrocinio.