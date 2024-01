Minorenne cade, ricoverato a Siena

Una caduta accidentale, così è stata descritta al momento dei soccorsi, ma di certo una gran brutta esperienza che ha fatto chiudere il 2023 in maniera pessima ad un ragazzo non ancora maggiorenne che ha dovuto poi salutare l’arrivo del nuovo anno in ospedale.

Non è chiaro cosa sia accaduto esattamente, ma il personale del "118" intorno alle 22.15 di domenica è dovuto intervenire in città, in via Repubblica di San Marino, per soccorrere un ragazzo caduto da un’altezza rilevante.

Il giovane, dopo le prime cure dei sanitari arrivato con l’automedica e con l’ambulanza della Misericordia, è stato quindi portato nell’ospedale cittadino e poi trasferito al policlinico "Le Scotte" di Siena con Pegaso dove si trova tutt’ora ricoverato.

Le sue condizioni generali per fortuna non apparivano gravi, ma evidentemente le lesioni causate dall’impatto hanno consigliato accertamenti in un reparto specializzato.