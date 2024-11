"Mieleria aperta" a ‘Sotto al Poggio’

Torna l’appuntamento con le "Mielerie Aperte",manifestazione nazionale promossa dall’Unione Nazionale Associazione Apicoltori Italiani che, in Maremma, avrà tra i suoi protagonisti una azienda orbetellana, quella di Sotto al Poggio Agricoltura Biologica a Giardino. Sarà la seconda volta nel corso dell’anno, dopo lo scorso maggio, con il nuovo appuntamento in programma questa mattina. Le api sono un mondo tanto affascinante quanto inesplorato, e questa sarà appunto l’occasione per avvicinarsi e capire i vari procedimenti per arrivare alla produzione del miele. L’iniziativa mira a connettere le persone con i produttori italiani di miele, sottolineando il loro ruolo cruciale nella salvaguardia dell’ambiente e nella promozione dell’agricoltura sostenibile. Il programma della giornata prevede visite guidate, dalla mattina al tardo pomeriggio. Le visite includeranno una sosta agli alveari, seguita da un incontro in laboratorio per provare, in prima persona, la smielatura dei telaini e capire le fasi della produzione del miele dalla raccolta al prodotto finito. A conclusione, l’apicoltrice Loredana Lucentini guiderà gli ospiti in una degustazione sensoriale dei mieli locali dell’azienda.. Per prenotarazioni o informazioni, contattare il numero 328 5772838 o inviare un messaggio WhatsApp a Loredana Lucentini, www.sottoalpoggio.it

Sabino Zuppa