Maxi-incidente, coinvolte 5 auto

Grosseto, 6 marzo 2022 - Poco prima delle 22 di ieri sulla vecchia Aurelia, nel tratto che congiunge Bagno di Gavorrano con Scarlino Scalo, all’altezza del bivio per il Pelagone, si è verificato un incidente che ha coinvolto cinque auto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, per i rilievi e per regolare il traffico, i vigili del fuoco e gli uomini del 118.

Coinvolte, come detto, complessivamente, cinque auto. All’interno di esse è rimasta incastrata una persona, poi fatta uscire dall’abitacolo proprio dai vigili del fuoco. Nessuna delle persone coinvolte sarebbe stata trasportata all’ospedale di Grosseto. Poco prima, sempre ieri sera, ma in questo caso prima di cena, un incidente tra due auto si è verificato anche a Grosseto in via della Repubblica. Anche in questo caso non ci sono stati feriti, ma il traffico nella zona di Gorarella ha subìto dei rallentamenti.