Matrimonio Vip. Federico Chiesa e Lucia Bramani si sono detti sì

Lui era elegantissimo, lei da togliere il fiato. Lui con un abito classico, lei con un vestito di pizzo accollato, con le braccia coperte, e con un velo d’organza lungo, ma non troppo, impreziosito da piccoli ricami. Federico Chiesa, calciatore della Juventus e della Nazionale, e Lucia Bramani, modella e influencer, hanno pronunciato il loro "si" nella cornice della Cattedrale di Grosseto. Già nel pomeriggio di ieri, a cerimonia appena iniziata, sul web sono uscite le pagelle dei look scelto dai neo sposi, ovviamente molto apprezzati. Accolti da tantissimi appassionati di calcio grossetani, di tutte le età, giunti in piazza Duomo. In una piazza transennata e controllata da Forze dell’ordine e uomini della sicurezza privata, questo matrimonio, pur celebrato in forma religiosa, ha regalato alla città sicuramente un pizzico di mondanità.

Un evento diverso dal solito per una città di provincia come Grosseto. Così centinaia di persone già dal primo pomeriggio di ieri hanno atteso l’arrivo degli sposi: Federico Chiesa è arrivato con un leggero ritardo (16.15) , mentre il ritardo della sposa è stato di oltre mezz’ora. Qualcuno si aspettava qualche compagno di squadra dell’esterno della Juventus, o qualche altro calciatore, ma si sa in questo periodo le squadre sono già in ritiro, e così l’attesa è rimasta delusa. Tra gli invitati c’era ovviamente il padre di Federico, Enrico Chiesa, ex calciatore dal passato importante, Thessa Lacovich la moglie del compagno di squadra della Juventus Manuel Locatelli, e Michela Persico moglie di Daniele Rugani, anche lui giocatore bianconero. Inoltre è stato avvistato, perché si è avvicinato alla folla che gli chiedeva autografi e selfie, il figlio di Andrea Pirlo.

Una cerimonia semplice ma d’effetto, quella scelta dai giovani sposi. E forse è stato proprio questo a farli apprezzare ancora di più. Tanto da incantare tutti: due ragazzi di poco più di vent’anni che, non appena si sono spalancate le porte del Duomo, si sono scambiati un tenero bacio, sorridenti e luminosi,e si sono diretti verso l’altare per dirsi sì per sempre.