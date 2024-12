Martina Galassi: "Credo e investo nel territorio"

Quando si pensa a uno studio d’interior design, di riflesso si pensa ad uno studio in un contesto cittadino. Martina Galassi, invece, ha voluto scommettere sulle potenzialità di un paese e ha inaugurato il suo studio a Cinigiano. Lo ha fatto con una festa aperta a tutti aprendo le porte del suo studio a chiunque passava di là e il risultato è stata una bella festa. A brindare anche il sindaco, Luciano Monaci. Un nuovo inizio che per il tessuto economico del territorio è sicuramente una boccata di ossigeno oltre che di novità.

Dopo vari anni passati a lavorare nello studio di Grosseto, collaborando con professionisti e clienti importanti, Martina Galassi ha deciso di fare ritorno al suo paese di origine.

"L’idea di aprire uno studio di interni a Cinigiano – racconta la professionista – è nata dalla volontà di riavvicinarmi al mio paese di origine, al fine di poter partecipare attivamente alla vita sociale del luogo, portando nuove idee e collaborando attivamente, tornando così ad essere parte di una comunità a cui mi sento molto legata e a cui devo molto: i valori, i principi e quel pizzico di follia sono caratteristiche che ha acquisito grazie alla vicinanza con il paese. Ho grande fiducia nel mio territorio e credo molto nella sua bellezza naturale e selvaggia, nella sua genuinità e nella capacità delle persone che lo abitano".

Martina Galassi è nata nel 1989 e dopo gli studi liceali ha deciso di iscriversi all’Università di Architettura La Sapienza di Roma al corso di Disegno Industriale, dove ha acquisito un’importante formazione tecnica in merito all’interior design ed al product design. Dopo la laurea ha iniziato la gavetta in vari mobilifici e studi di progettazione. Oltre allo studio a Cinigiano, la professionista ha una seconda sede a Grosseto, in piazza Gioberti.