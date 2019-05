Semproniano (Grosseto), 23 maggio 2019 - Improvviso temporale nella zona sud della Maremma: pioggia fortissima per diversi minuti tra i territori comunali di Semproniano e Manciano. Si è in particolare allagata la strada di Fibbianello, che collega Saturnia a Semproniano. La strada si è di fatto trasformata in un fiume, come testimoniano le immagini diffuse dalla pagina Facebook della Misericordia di Manciano. La Protezione Civile ha seguito l'evolversi della situazione. La strada di Fibbianello è diventata impraticabile e la stessa Protezione Civile ha provveduto al ripristino delle normali condizioni.

