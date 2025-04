Made in Italy. Noxerior ’ambasciatrice’

Nuovo importante riconoscimento ottenuto dalla Noxerior che ha ottenuto il premio ’Ambasciatori del Made in Italy nel Mondo – Tuscany in the World’, promosso dalla Manuel Vescovi Academy.

La cerimonia per la consegna deI premio si è svolta nella suggestiva cornice della Sala delle Feste di Palazzo Bastogi, a Firenze, e il riconoscimento è stato ritirato dal general manager, Federico Guidarelli, direttamente dall’onorevole Manuel Vescovi, ideatore dell’evento, già senatore della Repubblica e Consigliere regionale della Toscana.

"Siamo fieri di essere stati selezionati tra sole 15 aziende italiane, e l’unica a rappresentare Grosseto e provincia – dice Guidarelli –. Un sentito ringraziamento anche al presidente del Consiglio comunale di Grosseto, Fausto Turbanti, che ha voluto essere presente alla cerimonia. Da Grosseto al mondo, con otto brevetti internazionali e una presenza in oltre 130 nazioni, portiamo con orgoglio l’eccellenza italiana ovunque".

La Noxerior, azienda con sede in via Genova, partecipata del gruppo multinazionale francese Novair, nei giorni scorsi aveva ufficializzato la notizia di un altro prestigioso traguardo professionale, ovvero l’aver vinto per la seconda volta a distanza di 10 anni la gara d’appalto per la fornitura al Cern di Ginevra di un generatore di azoto ed aria strumenti completamente personalizzato e customizzato per il cliente, destinato all’esperimento Cms (’Compact Muon Solenoid’) dopo una selezione alla quale avevano partecipato aziende concorrenti provenienti da tutto il mondo.