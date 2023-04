Madame al "Summer Nights"

Madame, in gara al Festival di Sanremo 2023 con il brano "Il Bene nel Male" e con il suo nuovo album ‘ L’Amore’ uscito pochi giorni fa, tornerà live la prossima estate nelle principali location all’aperto d’Italia e tra queste anche quella del "Follonica Summer Nights" dove sarà protagonista il 19 agosto sul palco al Parco Centrale di via Massetana). L’organizzazione dell’evento è di Leg Live Emotion Group. Le prevendite apriranno a partire da martedì 11 aprile alle 14 su Ticketone.it e nei circuiti di vendita abituali. Madame, pseudonimo di Francesca Calearo è nata a Vicenza nel 2002. E’ una cantautrice e rapper italiana. Ha ottenuto notorietà nel 2018 grazie al brano Sciccherie e ha poi partecipato in gara per due volte al Festival di Sanremo, nel 2021 con il brano "Voce", e nel 2023 con il brano "Il bene nel male".