Lupo a Porto Ercole Aveva un gatto in bocca

Altro video diventato virale in Maremma di un predatore: un lupo nel cuore della notte ha attraversato viale Caravaggio, la strada principale di Porto Ercole, nel comune di Monte Argentario, con un grosso gatto in bocca incurante dell’auto che lo ha inseguito per alcune centinaia di metri. Ma se un lupo incappa in un bambino che va a scuola, un anziano che torna dal bar o anche un adulto che esce di casa all’alba per andare al lavoro, se un lupo incrocia un uomo, lo attacca? Un branco di lupi può spingersi tra le case di un paese per cercare una preda, una preda umana? Gli attacchi a stalle, recinti di pecore, mucche o cavalli ormai non fanno più notizia nemmeno nei giornali locali. Ma gli uomini sono già prede potenziali senza saperlo?". Abbiamo rivolto la domanda a un esperto. "No – risponde secco Filippo Zibordi, zoologo, esperto di fauna alpina –. I lupi cacciano animali, anche cani che abitano nei paesi, ma verso l’uomo nutrono ancora diffidenza, non si avvicinano, non lo percepiscono come una preda".