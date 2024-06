Luoghi del Tempo. Passeggiata ricordando Staino

La rassegna "I Luoghi del Tempo" arriva oggi a Castiglione della Pescaia nel ricordo di Sergio Staino con Altan, Paolo Hendel, Michele Staino e la Big Bang Orchestra. Un ricordo vero, sincero e carico di affetto, quello che il festival ha pensato per l’84° compleanno di Sergio Staino (nato proprio l’8 giugnoe morto il 21 ottobre dell’anno scorso), firma storica della satira italiana, tra i primi sostenitori de "I Luoghi del Tempo", con idee, progetti e partecipando più volte in prima persona. Una serata che vedrà come protagonisti grandi amici e colleghi del vignettista e giornalista, come Altan e Paolo Hendel e la Big Bang Orchestra, con Michele Staino, nel progetto studiato insieme al padre "Concerto per matita e Orchestra".

Il programma inizierà alle 19, all’Orto del Lilli, con la passeggiata letteraria coordinata dall’attore e comico Paolo Hendel, insieme ad Altan e a Patrizia Guidi (direttrice della Biblioteca Italo Calvino di Castiglione della Pescaia). A seguire, alle 20, verrà offerto il consueto aperitivo (a cura di Melosgrano) che anticiperà l’inizio del "Concerto per matita e Orchestra" (alle 21 al Giardino della Chiesa di San Giovanni Battista), uno spettacolo con musiche originali per orchestra swing ispirate alle migliori strisce di Sergio Staino (che saranno proiettate) e per celebrare anche la sua anima artistica promotrice, da sempre, della contaminazione tra generi e linguaggi diversi.

I "Luoghi del Tempo" proseguirà poi con l’ultima giornata in programma, giovedì 20, al Parco delle Rocce di Gavorrano, con Paolo Rossi e Peppe Voltarelli (inizio alle 18). I "Luoghi del Tempo" è organizzato da Associazione M.Arte e realizzato con il sostegno della Regione Toscana, della Rete delle biblioteche e Archivi della Maremma, del Parco Nazionale delle Colline Metallifere dei comuni di Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Gavorrano, Grosseto, Orbetello, Roccastrada e Scarlino, con il contributo di Fondazione Cr Firenze e Cesvot e con main sponsor Conad.