L’ultimo atto di "Officina Grey Cat"

Stamattina e questo pomeriggio si svolgeranno gli ultimi appuntamenti musicali della seconda edizione di "Officina Grey Cat". Oggi alle 11.30 alla Scuola di musica di Follonica, Francesco Martinelli e Stefano "Cocco" Cantini presentano la lezione concerto "John Coltrane" in collaborazione con Pisa Jazz. Pietra miliare della storia del jazz, le maggiori opere di Coltrane verranno presentate al pubblico. Francesco Martinelli, organizzatore di concerti, giornalista, saggista e traduttore, insegnante e conferenziere, rappresenta una vera e propria figura istituzionale per la diffusione della cultura jazzistica in Italia. Al suo fianco Stefano "Cocco" Cantini riconosciuto come uno dei maggiori studiosi della carriera di Coltrane e che con il suo bagaglio conoscitivo accompagnerà il pubblico nell’esplorazione di un’icona della musica jazz. A seguire, il secondo incontro alle 14 all’interno della Scuola di Musica di Follonica è un workshop con il batterista Roberto Gatto e il contrabbassista Ares Tavolazzi.

Un’attività pratica utile per i partecipanti a cimentarsi e comprendere fino in fondo i suoni del jazz. Infine alle 18, per concludere queste tre giornate di musica, ha luogo una Jam Session finale.