L’Orchestra . Città di Grosseto suona al Forte San Rocco

L’Orchestra sinfonica "Città di Grosseto" inaugura il primo dei tre concerti in programma nel cartellone di San Rocco Classica, per il San Rocco Festival. L’appuntamento è per oggi alle 21.15 al Forte di San Rocco di Marina di Grosseto. L’orchestra sarà diretta da Franz Schottky (nella foto) e si esibirà con la giovane violinista solista tedesca Xenia Bergmann. Il programma prevede l’esecuzione del Concerto in mi minore per violino e orchestra opera 64 di Felix Mendelssohn e della Sinfonia numero 8 in fa maggiore opera 93 di Wolfgang Amadeus Mozart.

I biglietti sono in prevendita su VivaTicket e saranno acquistabili anche in sede di concerto (333 5372994 e www.sanroccofestival.it)