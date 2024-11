L’impegno dell’Aeronautica militare. Il 4° Stormo in farmacia per i bambini

Il 4° Stormo in prima linea nel supportare l’iniziativa grazie alla quale sono stati raccolti farmaci e prodotti ad uso pediatrico per bambini in povertà sanitaria.

Anche quest’anno l’Aeronautica militare ha partecipato all’iniziativa benefica "In Farmacia per i Bambini", campagna sociosanitaria nazionale organizzata dalla fondazione Francesca Rava Italia Onlus e dedicata alla sensibilizzazione dei diritti dei bambini in povertà sanitaria.

Tante le provincie, da nord a sud, che hanno visto il coinvolgimento dei Reparti di Forza Armata, tra questi anche il 4° Stormo di Grosseto presente con il proprio personale in alcune farmacie della città.

"Il personale azzurro, da sempre sensibile in tema di sostegno ai più piccoli – si spiega –, ha infatti garantito il proprio contribuito accogliendo i clienti in alcune delle farmacie aderenti, mostrando loro la carta dei diritti dei bambini e assistendoli nella raccolta dei medicinali da donare in beneficenza, tra cui farmaci da banco, alimenti per l’infanzia e prodotti pediatrici vari".

"L’Aeronautica militare, che da oltre cento anni opera con passione e dedizione anche su temi di carattere socio-sanitario a beneficio della collettività – si dice ancora –, è costantemente impegnata in diverse attività benefiche a favore dei meno fortunati, in collaborazione con altre Organizzazioni locali, nazionali e internazionali. Tra queste, il progetto di raccolta donazioni ’Un dono dal cielo’, promosso dall’Aeronautica Militare per l’anno 2024 a favore dell’Onfa, per l’assistenza agli orfani del personale militare dell’Aeronautica militare".