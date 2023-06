Lidia Ravera presenta "Age Pride"

Ritornano le presentazioni dei libri alla Parrina. La protagonista di oggi è la scrittrice e giornalista Lidia Ravera che presenta il suo libro "Age pride". Dopo gli studi, compiuti al liceo classico Vincenzo Gioberti, raggiunge la notorietà nel 1976 con il romanzo "Porci con le ali", scritto a quattro mani insieme a Marco Lombardo Radice (entrambi sotto i rispettivi pseudonimi, Antonia e Rocco, cioè gli stessi nomi dei due protagonisti), che vende due milioni e mezzo di copie. Il libro, pubblicato da Samonà e Savelli, tratta della storia d’amore tra due adolescenti, attraverso la quale gli autori tracciano un affresco sulla vita dei "fratelli minori" della generazione del Sessantotto. In seguito scrive diversi romanzi ("Le seduzioni dell’inverno" è stato finalista al Premio Strega 2008 e "Piangi pure" è risultato vincitore assoluto al Premio Nazionale Letterario Pisa 2013 sezione Narrativa) e saggi. "Age Pride" è una requisitoria contro l’ageismo, tutto, anche quello introiettato, di cui spesso non ci rendiamo conto. E’ un manifesto contro lo stigma che colpisce chi non è più giovane, soprattutto è l’invito, ben circostanziato e convincente , a una festa possibile: quella dell’orgoglio d’aver vissuto, della voglia di continuare il viaggio della vita, considerando ogni età un paese straniero, da attraversare con la curiosità che merita. Dialogherà con l’autrice il poeta Valerio Magrelli.