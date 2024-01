"L’ex Dispensario destinato a franare, la porta poi è sempre aperta"

"L’ex dispensario è destinato a franare". E’ Daniele Gasperi del Pci Colline Metallifere che torna sulla polemica. "Anche se si tratta di un immobile dell’Asl, è un bene comune e soprattutto è decenni che è lì in stato di abbandono col rischio di diventare una bella maceria. Quando si toccano argomenti come questo, caro sindaco, non ci dovrebbero essere divisioni ma una volontà comune volta a risolvere questioni". Secondo il Pci "l’immediato intervento da parte dell’Asl si è limitato ad una delimitazione ridicola dell’area interessata dalle raffiche di vento di quei giorni – aggiunge il Pci –. Le scale pericolose e in degrado dovrebbero, a nostro modesto avviso, essere chiuse perché fatiscenti. E’ sempre aperta la porta di ingresso principale alla struttura che certo non gode di ottima salute, anzi si presenta tutt’altro che sicura. Lasciare una struttura accessibile rappresenta il massimo della sicurezza? Ma tanto, come dice il sindaco, ’non è mica nostro’".