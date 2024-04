Le sfide di Confartigianato: "Percorsi accoglienti" e nuova sede in centro: "Necessario crescere"

Dici Maremma, dici artigianato. Ciononostante si sta assistendo allo spopolamento delle botteghe artigiane, specialmente nel centro storico. Ma sono proprio gli artigiani, invece, a poter svolgere anche il ruolo di ciceroni proponendo itinerari turistici raccontando ai visitatori le tradizioni del luogo e dando consigli su dove andare e cosa fare. Anche per questo nasce "Percorsi accoglienti", progetto turistico che riconosce agli artigiani il ruolo di ambasciatori del territorio. È stato annunciato durante il convegno "Dal cuore di Grosseto Confartigianato lancia Percorsi accoglienti", nella sala di Banca Tema. Scelta che custodisce un significato specifico. "Nel 2007 – dice Fabio Becherini, direttore generale di Banca Tema – abbiamo deciso di individuare questo edificio come sede, in centro. Apparentemente più scomodo ma puntiamo al futuro. In banca si andrà sempre meno per operazioni di sportello, ma abbiamo pensato alla città. Così facendo abbiamo portato nuove persone a lavorare in centro, rinnovandolo. È importante che la città abbia un ritorno dalla banca. Banca che porta un utile lordo di venticinque milioni. Stare uniti, fa crescere il territorio".

"Ciò che ci accomuna con Banca Tema – dice Mauro Ciani, segretario generale di Confartigianato – è lo spirito di comunità, fatta di persone, imprenditori e famiglia. Teniamo presente la nostra origine. Confartigianato è attiva e presente sul territorio da settantasei anni. Le radici emergono e non fanno dimenticare i capisaldi che ci guidano. Un valore insito in noi è l’intelligenza artigiana. Ci riappropriamo del cuore del nostro territorio, dando un sistema ai nostri artigiani". "Confartigianato – dice Filippo Ribisi, vicepresidente nazionale Confartigianato – si presenta con una proposta per essere un presidio nel territorio, accanto alle imprese del centro. Vogliamo fare comunità e Grosseto può essere un esempio".

E sempre nella giornata di ieri è stata inaugurata la sede in Strada Corsini 13 (ex piazza della Palma) dove trova spazio anche il Movimento Cristiano Lavoratori. Tutti pronti a sostenere il salotto buono della città.

Maria Vittoria Gaviano