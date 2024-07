Le nuove tecniche: "Truffe in aumento"

Un sms da quella che sembra essere la propria banca, una chiamata da qualcuno che si spaccia per carabiniere o poliziotto, una mail da un falso servizio postale. Questi sono solo alcuni degli agganci con cui molti cittadini sono stati truffati (o hanno rischiato di esserlo) negli ultimi mesi. Per spiegare quali tecniche vengono usate dai malviviventi e soprattutto come sia possibile difendersi lo Silp Cgil e Spi Cgil organizzano per domani un convegno aperto a tutti

dal titolo "Truffe online e ai bancomat, come difendersi": l’incontro è in programma domani dalle 15.30 nel palazzo comunale di Castel del Piano.

Il dibattito sarà moderato da Franco Menichetti, segretario della lega Spi Cgil Amiata. Partecipano Stefano Fabbrini (segretario generale provinciale Silp Cgil di Grosseto) e Ferdinando Boemia (già ispettore ed esperto nel contrasto ai reati contro il patrimonio). Sarà presenta anche una rappresentanza della Polizia postale. Il convegno mira alla prevenzione delle frodi informatiche, fenomeno in preoccupante crescita che colpisce i giovani così come gli anziani.

Gli ultimi dati infatti dicono che proprio i giovani, spesso perché sicuri di utilizzare bene i mezzi informatici, affidano a portali secondari o a intermediari non qualificati alcuni pagamenti online, venendo facilmente frodati. Le banche hanno implementato sistemi per rilevare e prevenire le frodi informatiche, ma nonostante questo, il fenomeno risulta in crescita. Secondo gli ultimi dati diffusi della Polizia postale, le truffe denunciate nel 2023 sono circa 139,5 milioni di euro. Di queste 111,6 milioni riguardano il trading online con. I casi denunciati sono saliti a 4.329 (+12%). I casi di truffa attraverso la rete tra 2018 e 2023 sono quasi raddoppiati, e nel corso degli anni, i truffatori online sono riusciti a sottrarre somme di denaro sempre più alte: dai 5,5 milioni di euro rubati nel 2018 siamo passati agli oltre 36,5 milioni di euro nel 2022.

Gli esperti della Polposta parleranno delle truffe che vengono perpetrate ai danni di soggetti che navigano in rete, fornendo un aggiornamento sulle modalità di frodi più diffuse.