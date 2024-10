Le merende tutte da gustare in Cantina

"Merenda in vendemmia". E’ questo il titolo dell’evento organizzato dalla cantina "I vini di Maremma" all’interno di "Cantine Aperte". Primo appuntamento oggi, poi altre due date: venerdì 18 e venerdì 25, sempre con orario continuato dalle 11 alle 18. Durante l’evento, si potranno degustare prodotti tipici locali e di stagione, come la schiaccia briaca e le crostate di marmellata d’uva. Tutti i prodotti saranno accompagnati dai vini della cantina. Un evento di questo tipo è pensato per coinvolgere non solo gli appassionati di vino, ma anche le famiglie, i turisti e chiunque desideri trascorrere una giornata immerso nella Maremma. "Cantine Aperte in Vendemmia", promosso dal Movimento Turismo del Vino, rappresenta inoltre un’occasione unica per sostenere il turismo enogastronomico, un settore in forte crescita, che valorizza non solo i prodotti locali, ma anche il patrimonio culturale, storico e paesaggistico della Maremma. Durante l’evento, sarà possibile effettuare anche una visita guidata della cantina. Il costo è di 35 euro per gli adulti e 25 euro (rigorosamente analcolico) per i bambini. Le visite e le degustazioni saranno svolte sia in italiano che in inglese, per accogliere un pubblico internazionale.

Per prenotare l’esperienza, è possibile inviare una email a [email protected] oppure contattare il numero 342 8439229. La cantina si trova in località "Il Cristo", alle porte di Marina di Grosseto.