Martedì alle 10.30 al Polo Universitario di via Ginori a Grosseto un importante momento di confronto organizzato dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud. Nel convegno "Water Way Plasticfree" si promuoverà l’uso di materiali innovativi come le bioplastiche in agricoltura: prodotti con proprietà simili alle plastiche tradizionali, ma derivati da materie prime rinnovabili, biodegradabili e compostabili. Nel corso dell’evento sarà firmata la convenzione tra Anbi Toscana, Anbi Emilia Romagna, Consorzio di Bonifica 6 Canale Emiliano Romagnolo. Un accordo interregionale tra Emilia Romagna e Toscana, per sensibilizzare gli addetti ai lavori a promuovere l’adozione di materiali, strategie e buone pratiche agronomiche per aumentare la consapevolezza dell’uso della plastica in agricoltura e per incentivare l’impiego di bioplastiche.