Lavori di ripristino alla pavimentazione

Sono iniziati i lavori per il rifacimento della pavimentazione del parcheggio del cimitero comunale di Scarlino. L’intervento si è reso necessario a causa di una buca provocata dalle piogge: si è deciso quindi di riqualificare l’intero piazzale. Dopo i lavori al cimitero comunale, che dovrebbero terminare in questi giorni, inizieranno gli interventi per la messa in sicurezza e manutenzione delle strade comunali e dei marciapiedi. Il primo stralcio dell’opera riguarderà Scarlino Scalo. I cantieri dovrebbero chiudere entro un mese. Nei prossimi giorni inoltre verrà demolito il passaggio pedonale sopraelevato e le relative scale di accesso di via Belvedere, nel centro urbano capoluogo.