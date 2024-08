Lascia l’incasso in macchina. Le rubano la borsa con i soldi

Titolare di due esercizi pubblici, la sera dopo la chiusura, rientra a casa ma lascia la borsa con gli incassi della giornata ed i documenti, in auto ma quando va a riprendere l’oggetto purtroppo, aveva già preso il volo. Immediatamente allertati i Carabinieri ma prime indagini senza esito e per il momento della borsa di con la somma di danaro, si parla di una discreta cifra, non c’è traccia. Almeno per tentare il recupero dei documenti ,è stato lanciato un appello sul web ma al momento niente notizie. Sulle modalità del furto non è da escludere che la signora sia stata seguita durante il tragitto fra i due bar e l’abitazione, che si trova nella zona della parte alta della città, dove appunto sarebbe avvenuto il fatto.

Serata movimentata, quella di Ferragosto, nella parte alta della città dove, una persona, di una sessantina di anni, già conosciuta per atteggiamenti non proprio corretti, a chi abita in zona Piazza Matteotti o Corso Diaz, forse perché in preda all’alcool, ha reso incandescente la serata. Ad un certo momento l’uomo, una sessantina di anni, ha fatto irruzione in un ristorante del posto, fra l’altro gremito, ed ha tentato di aggredire, profferendo male parole, a cui ha aggiunto sputi, la clientela che stava cenando ai tavoli. C’è stata una pronta reazione da parte della titolare dell’esercizio, aiutata dai clienti, che è riuscita a fare uscire il soggetto e richiedere l’intervento dei Carabinieri. Sembra che la persona abbia già compiuto azioni simili in altri locali cittadini.