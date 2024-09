"L’Amore necessario". In sala Pegaso arriva Veneziani

"L’amore necessario. La forza che muove il mondo" è il titolo del libro di Marcello Veneziani (nella foto) che sarà presentato venerdì nella sala Pegaso del Palazzo della Provincia, in piazza Dante. L’incontro è organizzato da Nuovo Millennio e con l’autore dialogherà Filippo Menchetti. La partecipazione è libera e gratuita. Nel libro ragionamenti sulla filosofia di resistenza che fa interagire attualità, fatti e tendenze e riflette su odio, indifferenza, madrepatria e nostalgia del divino, per contrapporre a una vita senza amore l’amore per la vita.