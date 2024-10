La zona dell’"Alberino": "Posto bello e tranquillo. Ma la manutenzione non c’è"

A prima vista ha un colpo d’occhio immediato dettato dal colore delle abitazioni, che rimane subito nella memoria: arancione. Le tante strutture a mattoncini e costituiscono un vero quartiere, distintivo per la città. La zona dell’"Alberino", com’è conosciuta da tutti. All’interno, indicata dall’insegna, si trova la galleria commerciale Grieg: a due passi e nel mezzo tra il centro storico ed i campi che si affacciano sull’Ombrone. Tanti vantaggi quelli offerti dal quartiere e galleria, che è a portata di cittadino, dei ragazzi, che frequentano la zona visti i campi sportivi limitrofi, la chiesa, piazza Barzanti e la ciclabile. Ecco, proprio sulla ciclabile che si riscontra uno dei problemi, ovvero la mancanza di cura delle palme che ormai hanno invaso la pista rendendola impraticabile. E non ci sono neanche i cestini portarifiuti. Un’area un po’ dimenticata, dicono i residenti.

"La zona è tranquilla – afferma Mirella Marconi –, mi piace e ci abito da 22 anni, da quando è stata costruita. Sarebbe comodo avere più servizi commerciali, anche se comprendo che sia difficile con la concorrenza spietata che c’è in citta. Purtroppo vedo, o me lo fanno notare, il passaggio di soggetti che sicuramente spacciano verso la zona dell’argine. Vorrei comunque che le panchine fossero sistemate perchè il legno è diventato marcio ed è difficile sedersi". "Sono qui da trent’anni – dice Giancarlo Romagnoli, della tabaccheria Marcelli –, già da prima che fossero costruite le case. Fino a qualche tempo fa c’era il problema dello spaccio, ho dovuto chiamare spesso le Forze dell’ordine per intervenire, adesso invece mi sembra un problema meno evidente. La zona è bellissima, è comoda, ariosa e vicina alla città ma anche alla campagna, però è abbandonata e tralasciata da anni. Non ci sono cestini, infatti mi ritrovo regolarmente le buste dei bisogni dei cani sulla siepe fuori dal mio negozio, le panchine sono tutte malridotte e la fermata del pullman è inesistente, seppur ci sia la struttura. E’ tutto in malora, c’è anche una palma che ha non permette più il passaggio sulla ciclabile, l’erba non tagliata. Servirebbe cura dal Comune, verso un decoro urbano nettamente migliore".

"Mi sono trovata in difficoltà – dice Loredana Carli, che frequenta la zona – quando sono passata dalla ciclabile, perchè le due palme non consentono più il passaggio, avendola invasa. E’ un vero disagio. Passo spesso in bicicletta ma così è difficile transitare sulla pista, vorrei che fosse fatto un’intervento per far tornare la ciclabile usufruibile". "Qui sembra tutto lasciato andare – conclude Fabio Ricci, titolare Bar Da Paperella –, l’erba non viene tagliata, non passa più nessuno, non ci sono cestini zonali e la fermata del pullman, già pianificata, non è esistente. La zona nonostante tutto è abbastanza tranquilla, anche se c’è degrado e mancanza di decoro urbano, necessita di una riqualificazione e incremento dei servizi considerando i tanti residenti".

Maria Vittoria Gaviano