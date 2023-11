"I Have a dream, un altro domani". E’ il titolo del doppio evento in programma oggi alla sala Tirreno a Follonica in via Bicocchi. Il tema che verrà affrontato è "la violenza nelle relazioni affettive". L’evento è stato ideato e sarà organizzato dall’associazione Piccolo Cineclub Tirreno insieme al Comitato Pari Opportunità ordine degli avvocati. Si comincia alle 15 con l’introduzione dell’avvocato Anna Caivano, presidente del Comitato Pari Opportunità. Interverranno Lucia Rossi e Cristina Moschini. Alle 17.30 proiezione "Un altro domani - indagine sulla violenza nelle relazioni affettive" di Cristiana Mainardi e Silvio Soldini. La sceneggiatrice del film Cristiana Mainardi sarà presente in sala.